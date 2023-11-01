«الريف المصري الجديد» تطلق مبادرة لتشجيع زراعة المحاصيل الشتوية

أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، إطلاق مبادرة لتشجيع زراعة المحاصيل الشتوية الاستراتيجية بمختلف أراضي المشروع، وفي مقدمتها محصولي القمح والفول.

بدء توافر تقاوي المحاصيل الشتوية المعتمدة

أكدت الشركة بدء توافر تقاوي المحاصيل الشتوية المعتمدة، وذلك بالتعاون مع قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لافتة إلى أن المبادرة تقدم العديد من الخدمات للمزارعين، بما يشمل توفير التقاوي المعتمدة بأسعار مدعومة، فضلاً عن توفير الإرشادات الزراعية من خلال شركة تنمية الريف المصري الجديد بالمجان.

وأوضحت الشركة، أنه على من يرغب في الاشتراك بتلك المبادرة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها؛ سرعة التواصل مع مركز البحوث الزراعية لتسجيل اسمه وتحديد صنف التقاوي الذي يرغب في زراعته والاستفادة من الخدمات المقدمة من المبادرة بشأنه.

من جانبه، أكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، أن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم ومساندة شركة تنمية الريف المصري الجديد للمنتفعين بأراضي المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، من خلال العمل على توفير أفضل التقاوى للمزارعين والإرشاد الزراعي اللازم لهم والدعم الفني من أجل مساندتهم وتدعيم جهودهم على طريق الاستصلاح والاستزراع والتنمية.

تقديم المزيد من الدعم لمزارعي مشروع الـ1.5 مليون فدان

كما أكد اللواء عمرو عبد الوهاب، مواصلة الشركة تقديم المزيد من الدعم والخدمات والتيسيرات لمزارعي مشروع الـ1.5 مليون فدان، وهو ما يتماشى مع نهج ورؤية الشركة والمشروع القومي، وتوجه الدولة بشكلٍ عام في ظل النهضة الكبيرة التي يشهدها القطاع الزراعي تنفيذا لتوجيهات وقرارات القيادة السياسية بضرورة التطوير والنهوض بالقطاع الزراعى، باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد القومي المصري وأحد الدعائم والركائز الأساسية لتحقيق وضمان الأمن الغذائي والأمن القومي المصري.

وأوضح حرص شركة تنمية الريف المصري الجديد على نشر الوعي بالممارسات الزراعية الجيدة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية في هذا الشأن مع إجراء الدراسات الحقلية اللازمة لتطوير أساليب الزراعة والري والصرف الزراعي واستخدام الزراعة الذكية في أراضي مشروع الـ1.5 مليون فدان وتقديم الدعم الفني لصغار المزارعين والشباب في مجال الترويج والتسويق للمحاصيل الزراعية.

كما شدد اللواء عمرو عبد الوهاب على اهتمام شركة تنمية الريف المصري الجديد بالتعاون مع العديد من الجهات والكيانات الأكاديمية والبحثية بهدف العمل على نقل الخبرات الفنية للمزارعين وإجراء دراسات لاستحداث طرق التأقلم لكل ما يتوقع حدوثه من الظواهر البيئية المختلفة، وتوفير نشرات دورية عن التغيرات المناخية المتوقعة، وإقامة عيادات زراعية الكترونية تخدم جميع المنتفعين بأراضي «الريف المصري الجديد»، وتقدم لهم كل خدمات الإرشاد الزراعي وتشخيص آفات النباتات وطرق معالجتها، وسبل زيادة إنتاجية الأرض ورفع جودة المحاصيل.