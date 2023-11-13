«السفيرة عزيزة» تجري معايشة داخل مصنع كيماوي مستفيد من مبادرة «ابدأ»

أجرت كاميرا «السفيرة عزيزة» معايشة داخل أحد المصانع الكيميائية المستفادة من مبادرة «ابدأ» الرئاسية لتنمية وتوطين الصناعة، والتي أفادت الجميع من وقت انطلاقها التي تعود على أصحاب المصانع والاقتصاد المصري وتخلق مساحة كبيرة للمشروعات وتساعد على توطين الصناعة المحلية، بحسبما كشفت عنه الإعلامية رضوى حسن خلال تقديمها برنامج «السفيرة عزيزة» في حلقة اليوم الأحد.

مبادرة «ابدأ» ساهمت في مساعدتنا أننا ننجز شغل أكثر

خلال المعايشة أكد مجدي محمد أحد العمال بالمصنع، أن يومه يبدأ من الساعة التاسعة صباحًا إلى 4 مساءً، موضحًا أن المادة الخام بتصل المصنع وتوضع داخل التنكات الكبيرة والمتوصلة بالمتفاعلات، والمادة بتوضع داخل المتفاعلات أكثر من ساعتين ثم بعد ذلك بتنزل على المفاعل الكبير تحت درجة حرارة 280 إلى 290 درجة لمدة 6 ساعات ثم بعد ذلك بيتم تعبئتها في براميل، موضحًا أن مبادرة ابدأ ساهمت في مساعدتنا أننا ننجز شغل أكثر وتصدير أكثر وبالإضافة لتزويد في العمالة أكثر.

لولا مبادرة «ابدأ» لكنا تأخرنا في عجلة الإنتاج الخاصة بالمصنع

كما أشار المهندس عماد أنور، رئيس مجلس إدارة أحد المصانع للمنتجات الكيميائية، إلى أن من وقت انضمامي لمبادرة ابدأ، وجد سهولة في استخراج جميع الإجراءات التي تخص المصنع، موضحا «لولا مبادرة ابدأ لكنا تأخرنا في عجلة الإنتاج الخاصة بالمصنع».