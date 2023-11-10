حكاية أشهر مصنع مصري للأسماك المملحة من السبعينات.. أنتج أول علبة «تونة»

حملات عديدة أطلقها كثير من المواطنين، لتشجيع شراء المنتج المحلي، لتكون بمثابة البوابة التي أعادت العديد من المنتجات إلى السوق بعد أن فقدت رونقها نتيجة الإقبال على بدائل منافسة لها، وكان للأسماك المصرية نصيب من الاهتمام بفضل تلك الحملات.

«سمرمون»، واحد من أشهر المصانع المصرية المتخصصة في تصنيع الأسماك، تميز به الدكتور هاني المنشاوي، الذي أخذ على عاتقه تصنيع منتج محلي مصري ينافس الأسواق العالمية بكفاءة، على الرغم من أنه لم يكن ينوي الدخول في هذا المجال إلا أنّ الصدفة رسمت له طريقه: «في فترة السبعينات، صديق ليا عزمني في مطعم بقبرص، وكان متخصص في الأسماك، وكنت مستني إن السلطات تنزل الأول لكن ده محصلش، لأن الأكل كان عبارة عن سمك مملح».

حكاية مصنع «سمرمون» للأسماك

جذبت «العزومة» انتباه «المنشاوي» بشدة، وظل يبحث عن أصل تصنيع هذه النوعية من الأسماك، لينقلها فيما بعد إلى مصر: «الفكرة عجبتني جدًا، وكنت في الوقت ده، بفكر في عمل مشروع خاص بيا، وسألت صديقي عن المصنع اللي بيعمل النوعية دي من الأسماك»، سريعًا ما بدأت الفكرة تختمر في ذهن «المنشاوي»، ليقرر البحث ورائها حتى يستطيع افتتاح مشروعه بكل أريحية، وفق ما رواه في لقائه ببرنامج الكونتينر الذي يعرض على شاشة «أون».

فكرة «المنشاوي» كانت تقوم على إنشاء مصنع للأسماك المملحة، لكنه قرر الاستعانة بكل الخبرات الممكنة لمساعدته على إنتاج سلعة جيدة وذات جودة عالية، ليستعين بصاحب المصنع القبرصي، الذي كشف له مراحل الإنتاج من الألف للياء: «نزلت بعدها على مصر، وكلمت كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، وطلبت منهم المساعدة والدعم الفني، لكنهم قالوا ليا إن فكرة المصنع لا يمكن تنجح بالرنجة بس إلا لو عملت فسيخ كمان، وده اللي حصل، وكنت حريص جدًا على الجودة»

تصدير المصنع للخارج

سرعان ما لاقت الفكرة نجاحًا كبيرًا، وأصبح مصنع «سمرمون» من أهم المصانع المصرية ذات الجودة العالية لتصنيع الأسماك المملحة، إذ حصل على شهادات عدة في الجودة، كما يصدّر لعدة دول في الخارج منها أمريكا وكندا وجميعع دول الخليج: «أنا بصنع كذا نوع من الأسماك، زي سمكة الهارينج ودي بتيجي من بره وأنا بمملحها وبصنعها بطريقة خاصة»، مشيرًا إلى أنّه أول من أنتج علب تونة مصرية 100%.