التحفظ على مواد منتهية الصلاحية في مصنع بسكويت سادة بالأقصر

شنت مديرية تموين الأقصر، أمس الخميس، حملة تموينية بناحية المنطقة الصناعية بالبغدادي، أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر والمخالفات، في إطار متابعة الأسواق والأسعار وضبط حركة تداول السلع الغذائية بالمصانع الغذائية، والمخازن وتجار الجملة وضبط المخالفات التموينية بشتى صورها المختلفة.

ضبط صاحب مصنع بسكويت

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب مصنع بسكويت سادة، لحيازته سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى إذ ضبط بحوزته 400 كيلو جرام سكر جلوكوز وهو عبارة عن عدد 2 برميل، وضبط صاحب مصنع للأعشاب الطبية والعطرية لحيازته سلع غذائية بدون فواتير أو مستندات قانونية تدل على مصدر حيازته لتلك السلع الغذائية وكانت المضبوطات عبارة عن عدد 1800 علبة ينسون.

مخالفات المخابز البلدية

كما حررت حملة تموين الأقصر، عددا من المخالفات بالمخابز البلدية، وكانت عبارة عن خبز غير مطابق للمواصفات، وإنتاج خبز ناقص الوزن،عدم وجود ميزان حساس بالمخبز، وجرى تحرير المحاضر القضائية اللازمة للمخالفين لعرضها على النيابة العامة.

سكر بسعر 27 جنيها

وكانت مديرية تموين الأقصر، أعلنت استمرار مبادرة تخفيض اسعار السلع الرئيسية، إذ أمدت المديرية إدارة تموين إسنا بكمية من السكر، بسعر 27 جنيها للكيلو للمستهلك، تحت إشراف مفتشي التموين ومجلس المدينة بإسنا بجميع أنحاء المدينة وسوف يتم الإمداد بكمية أخرى.