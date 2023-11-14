صور لشهداء أطفال رُضع داخل مستشفى الشفاء.. «مشهد مأساوي»

مشهد مأساوي داخل مستشفى الشفاء، للأطفال الرضع المتراصين بجانب بعضهم البعض في العناية المركزة، إذ أن حياتهم مهددة بالموت بسبب نقص الوقود والأكسجين الذي يرجع إلى استهداف الاحتلال الإسرائيلي المستشفى والقصف المستمر لها، صورة تداولها الصحفي معتز عزايزة عبر حسابه الشخصي.

أطفال غزة داخل مستشفى الشفاء

تسبب نقص الأكسجين والوقود داخل مستشفى الشفاء في وفاة 6 أطفال لم يتحمل قلبهم الصغير تلك المعاناة التي يعيشها أهالي غزة وأيضا توفي 9 مرضى آخرين.

حوالي 39 طفلا حياتهم مهددة بالموت في أي لحظة في العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي، نتيجة قطع الأكسجين عن كل الأجهزة، وفقا لما ذكرته وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة خلال حديثها في برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، مشيرة إلى أن الوضع داخل المستشفى كارثي، بالإضافة أن 20 مستشفى من أصل 35 لم تعد تعمل بسبب غارات الاحتلال الإسرائيلي وعدم توفر نسبة كافية من الوقود.

لم يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن قصف محيط مستشفى الشفاء، إذ تسبب في حدوث أضرار عدة بها كان منها مجزرة قصف العيادات الخرجية بالمستشفى التي نتج عنها سقوط العديد من الشهداء الأطفال والنساء بالإضافة إلى المرضى.

القصف المستمر لمستشفى الشفاء

حصار مكثف يشهده مجمع الشفاء الطبي في غزة، من مدفعية قوات الاحتلال الإسرائيلي، والطائرات المسيرة دون طيار والتي تستهدف كل من يتحرك في محيطه بالرصاص والصواريخ، في ظل صعوبات بالغة لإخلاء المستشفى.

العديد من أهالي غزة توجهوا إلى ناحية الجنوب للنزوح من عنف قوات الاحتلال الإسرائيلي، الذي ما زال مستمرا في ارتكاب جرائمه وقصفه على أهالي قطاع غزة.