ارتفاع عدد ضحايا انقطاع الأكسجين عن مستشفى الشفاء في غزة إلى 15 مريضا

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، باستشهاد رضيع وهو أحد الأطفال الخدج، أي مولود قبل آوانه بأسابيع، واثنين من مرضى العناية الفائقة بمجمع الشفاء الطبي، إثر توقف أجهزة الأكسجين عن العمل بالمجمع الطبي، نظرا لنفاد الوقود.

15 شهيدا في 48 ساعة بمجمع الشفاء

وذكرت وكالة وفا استشهاد 15 شهيدا في مجمع الشفاء خلال 48 ساعة الماضية، وكلهم من المرضي بينهم 6 أطفال لخدج، و9 مرضى في قسم العناية المكثفة.

ويشهد مجمع الشفاء الطبي في غزة حصارا مكثفا من مدفعية قوات الاحتلال الإسرائيلي، والطائرات المسيرة دون طيار والتي تستهدف كل من يتحرك في محيطه بالرصاص والصواريخ، في ظل صعوبات بالغه لإخلاء المستشفى.

ويوجد في العناية المكثفة بالمجمع أكثر من 60 مريضا في العناية المكثفة، وأكثر من 40 رضيعا في قسم الخدج والحضانة، وأكثر من 500 مريض في أقسام غسيل الكلى.