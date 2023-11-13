النائب إيهاب منصور: أطفال مصر ثروة قومية للمستقبل

قال المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أطفال مصر ثروة قومية لمستقبل مصر، وذلك تعقيبا على مناقشات مشروع قانون الطفل بالبرلمان.

وأشار «منصور» في بيان له، إلى أهمية القوانين الجاري مناقشتها، حيث تمت مناقشة قوانين الطفولة والأمومة والمبدع الصغير، واليوم قانون الطفل، مؤكدًا موافقته على كل إجراء يعطي مزيد من الحماية للأطفال ومزيد من الحقوق للمرأة، مضيفًا أنه يجب أن تكون هناك رعاية حقيقية لأبنائنا المبدعين.

رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي يعلق على قانون الطفل

وصرح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بأن وجود فصل بدون معلم هو اعتداء على حقوق الطلبة، وكذلك إشكالية ضرب الطلبة فى بعض المدارس، وهو أمر ممنوع ومرفوض نهائيا، وضد حقوق الطفل، ولابد من إيجاد آلية حقيقية للرقابة في المدارس.