آخر موعد لتنازل مرشح رئاسي يوم الأربعاء 15 نوفمبر المقبل

تفصلنا حوالي 48 ساعة عن المدة القانونية المحددة لتنازل المرشحين للانتخابات الرئاسية، عن ترشحهم لخوض السباق الانتخابي، ونشر التنازلات في الجريدة الرسمية خلال يومين من تاريخ التنازل، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة.

4 مرشحين تقدموا لخوض الانتخابات

وأكدت الهيئة وفق الجدول الزمني، أنّ آخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه هو يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر المقبل، أي 15 يومًا قبل يوم الاقتراع، لافتة إلى أنّه تقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح في 5 أكتوبر حتى 14 أكتوبر بأوراق ترشحهم فى الانتخابات الرئاسية.

القائمة النهائية

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية برموزهم الانتخابية والتي جاء الأسماء بالترتيب المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم، وانطلقت الدعاية الانتخابية للمرشحين تمهيدا لإجراء عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر، فيما تجرى في الداخل خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر.