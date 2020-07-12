"انتخابات الشيوخ" بالبحر الأحمر: لم نتلقى أوراق ترشح اليوم

كشفت لجنة تلقي أوراق الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة البحر الأحمر، أنه لم يتقدم أحد بأوراق ترشحه، وذلك في اليوم الثاني لفتح باب تلقي الطلبات.

واستقبلت لجنة تلقى طلبات الترشح للانتخابات مجلس الشيوخ، بمحكمة البحر الأحمر الابتدائية، أمس السبت، 4 طلبات للترشح، وذلك في اليوم الأول لفتح باب تلقى الطلبات، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

وتضم محافظة البحر الأحمر بالكامل دائرة واحدة في انتخابات مجلس الشيوخ، بداية من مدينة رأس غارب شمالًا حتى مدينة حلايب جنوبًا، على ان تضم الدائرة بالكامل مرشحين أحدهما فردي وآخر قائمة.