المتبقي من الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين

أسابيع قليلة تفصلنا عن بدء استحقاق ديمقراطي جديد، إذ تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان أسماء القائمة النهائية لمرشحي انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الداخل والخارج خلال ديسمبر المقبل.

في إطار هذا، تبرز «الوطن» في التقرير التالي، المتبقي من الجدول الزمني لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات:

- 8 نوفمبر هو آخر موعد لسحب طلبات الترشح واختيار المترشحين للرموز الانتخابية وفقا لأسبقية التقدم بطلبات الترشح.

- تحدد يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية.

بداية الدعاية الانتخابية

- تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم 9 نوفمبر.

- حددت الهيئة يوم 15 نوفمبر ولمدة 15 يوما قبل الاقتراع كآخر موعد للتنازل عن الترشح.

- تحدد يوم 29 نوفمبر لتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى الأول للمصريين بالخارج فى اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلى لكل دولة.

- تحددت أيام 1 و 2 و 3 ديسمبر لاقتراع المصريين بالخارج على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

- 8 ديسمبر هو موعد توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى الثانى للمصريين في الداخل فى اليومين السابقين على يوم الاقتراع.

موعد التصويت في الداخل

- حددت الهيئة 3 أيام لتصويت المصريين فى الداخل، وهى 10 و11 و12 ديسمبر.

- 13 ديسمبر هو موعد انتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

- تحدد يوم 14 ديسمبر لتلقى الهيئة الوطنية الطعون في قرارات اللجان العامة، ويومي 15 و16 ديسمبر للبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج.

- 18 ديسمبر هو موعد إعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية.

- تحدد يوم 19 ديسمبر لاستئناف الدعاية الانتخابية لجولة الاعادة.

- حددت الهيئة يومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الادارية العليا، ومدة الفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.

- تضمن الجدول الزمني أن تتوقف الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الدعائي الأول لجولة الإعادة يوم 4 يناير.

- تبدأ انتخابات الإعادة للمصريين في الخارج أيام 5 و6 و7 يناير.

- تتوقف الحملة الانتخابية وتبدء فترة الصمت الدعائي الثاني في الداخل يوم 7 يناير.

انتخابات جولة الإعادة في الداخل

- تجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير على أن تنتهى عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتلعقة بالاقتراع يوم 11 يناير.

- تتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير والبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومي 13 و14 يناير.

- تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تجرى في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتي أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.