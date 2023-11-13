الفصائل الفلسطينية تعلن إطلاق رشقة صاروخية تجاه تل أبيب

أعلنت الفصائل الفلسطينية إطلاق رشقة صاروخية كبيرة من قطاع غزة تجاه مدن ومستوطنات الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل، ردًا على جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين، ودوت صفارات الإنذار في غلاف غزة، بحسب التلفزيون الفلسطيني الرسمي.

وكشفت الفصائل الفلسطينية عن قتل جندي إسرائيلي بسلاح قناص شمال بيت حانون، كما استهدفت دبابتين إسرائيليتين شمال بيت حانون بقذائف الياسين 105، ودمرت دبابة جنوب غرة، كما استهدفت أيضًا قوات للجيش الإسرائيلي المتوغلة في محور جنوب غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

قذائف الفصائل الفلسطينية تصيب قوات الاحتلال داخل مبنى

كما أطلقت الفصائل الفلسطينية قذيفة «TBG» داخل مبنى تحصن فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال بيت حانون.