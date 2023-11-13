«أزهرية الفيوم»: تشغيل معهد «إعدادي فتيات» جديد في قرية قلمشاه بإطسا

أعلنت المنطقة الأزهرية بمحافظة الفيوم، برئاسة الشيخ إبراهيم محمود إبراهيم، صدور قرار بالموافقة على تشغيل وافتتاح معهد فتيات عزبة قلمشاه الإعدادي، بمركز إطسا، وانتظام الدراسة فيه بدءًا من اليوم الاثنين 13 نوفمبر الجاري، حيث جرى افتتاحه اليوم بحضور الشيخ متولي عبد الله هديب مدير التعليم الإعدادي، والدكتور سعيد عبد الغني مدير العلاقات العامة والإعلام.

وأوضحت منطقة الفيوم الأزهرية، أنّ مدير المنطقة تفقد مجمع عزبة قلمشاه الأزهري للوقوف على آخر المستجدات، كما تابع انتظام الدراسة في فصول المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وناقش بعض الطلاب في المناهج، فضلًا عن إلقاء كلمة هنأ خلالها الطالبات والمعلمين وأولياء الأمور بافتتاح المرحلة الإعدادية وبدء الدراسة الفعلية بها.

إنشاء المعهد بالجهود الذاتية

وقدّم مدير المنطقة الأزهرية بمحافظة الفيوم، الشكر لأهالي عزبة قلمشاه التابعة لمركز إطسا، على الجهود المبذولة في إنهاء بناء وتشطيبات الفصول لتشغيل المرحلة الإعدادية، وبدء الدراسة فيها، خصوصًا إنّ المعهد قائم منذ بدايته على الجهود الذاتية لأهالي القرية.

حث الطالبات على الاجتهاد

وحث مدير المنطقة الأزهرية، الطالبات على الاجتهاد، والجد في تحصيل العلم، وعدم إهدار الوقت في شيء بخلاف العلم، مُعربًا عن سعادته بافتتاح هذه المرحلة، لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور الذين تحملوا أعباء توصيل بناتهن إلى المعاهد الأزهرية بالقرى المجاورة طيلة السنوات الماضية.

تذليل العقبات لبدء التشغيل

وشكر مدير منطقة الفيوم الأزهرية، إدارة التخطيط والمتابعة بالمنطقة، بسبب بذلهم جهودًا كبيرة في تذليل العقبات التي واجهت عملية التشغيل، من خلال التواصل مع إدارة البحوث الفنية بالمشيخة.