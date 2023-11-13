منطقة كفر الشيخ الأزهرية تنظم احتفالية «ملتقى الأزهر للقرآن الكريم»

نظمت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، احتفالية «ملتقى الأزهر للقرآن الكريم» لتكريم المشاركين بالمشروع القرآني الصيفي، اليوم الاثنين، بمدرج ديوان المنطقة، بعد ما تم الانتهاء من المشروع الذي أطلقه قطاع المعاهد الأزهرية خلال الإجازة الصيفية المنقضية، وأضفى نجاحاً كبيراً وملموساً، بفضل توجيهات الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وجهود مسئولي وموجهي ومحفظي القرآن الكريم بالمنطقة.

احتفالية ملتقى الأزهر للقرآن الكريم

واستُهل الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وقدم فقراته محمد الجزار، برعاية طلاب المنطقة، وافتتح بكلمة للشيخ أحمد رمضان، مدير شئون القرآن الكريم بالمنطقة، قدم خلالها تعريفاً بالمشروع القرآني الصيفي، وأعداد المشاركين به.

وشهد الاحتفالية الدكتور ياسر سلامة الوكيل، الوكيل الشرعي للمنطقة، وحسام حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، والدكتور عادل عبد الصمد، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ، والذين عبّروا جميعاً خلال كلماتهم عن شكرهم وتقديرهم لكل من شارك بجهد في خدمة القرآن الكريم وتحفيظ كتاب الله تعالى، موجهين التحية والثناء لأسرة شئون القرآن الكريم بالمنطقة برئاسة قائدها، ومعاونه السيد العقداوي، لما بذلوه من جهد فائق طوال فعاليات المشروع القرآني الصيفي.

تكريم موجهي القرآن بالإدارات

وفي نهاية الاحتفالية، تم تكريم موجهي القرآن بالإدارات ومحفظي القرآن بالمعاهد ممن شاركوا بجهد وافر في المشروع الصيفي، ومشروع «احفظ مقررك»، كما تم تكريم طلاب المعاهد المتميزين المشاركين في المشروع الصيفي والمتفوقين في مسابقة القرآن الماضية، وبعضاً من محفظي المكاتب بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ ممن تميزوا خلال المشاركة في المشروع، كما تم تكريم جانباً من طلاب المكاتب ممن تفوقوا بفعاليات المشروع القرآني الصيفي، وذلك بتقديم الهدايا والمصاحف وشهادات التقدير لهم.