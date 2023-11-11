تفاصيل زيارة رئيس الوزراء إلى محافظة الفيوم.. افتتاح وتفقد مشروعات خدمية وتنموية

زار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم السبت، محافظة الفيوم، واستقبله محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، حيث افتتحا وتفقدا عددا من المشروعات الخدمية، ومنفذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك بحضور عدد من الوزراء وهم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل المشروعات التي افتتحها رئيس الوزراء ومحافظ الفيوم، والمشروعات الخدمية التي تفقداها وأبرزها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

رئيس الوزراء ومحافظ الفيوم يتفقدان معرض أيادي مصر

وتفقد رئيس الوزراء ومحافظ الفيوم معرض «أيادي مصر» لعرض الحرف اليدوية والتراثية، والذي يأتي ضمن توجيهات الرئيس السيسي بدعم الحرف التراثية واليدوية في المحافظات، بهدف تنمية الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل، ودعم التنافسية ودفع عجلة التنمية.

افتتاح مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ

وشهد رئيس الوزراء ومحافظ الفيوم، افتتاح مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في ديوان عام محافظة الفيوم، وبدء تشغيله، وذلك ضمن التحول الرقمي للدولة المصرية، حيث يهدف إلى ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية من خلال مركز رئيسي، وغرفة عمليات متخصصة، وذلك ضمن شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل، خصوصًا إنّه تم تنفيذها وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

افتتاح المعرض الدائم للسلع الغذائية

وشهد رئيس الوزراء ومحافظ الفيوم، افتتاح المعرض الدائم للسلع الغذائية وسط مدينة الفيوم، واطمأن على توافر السلع بالأسعار المحددة ضمن مبادرة التخفيض، موجهًا باستمرار أسعار المبادرة، وتنظيم حفلات تفتيش دورية للتأكد من الالتزام بالأسعار، مع التأكد من توافر مختلف أنواع السلع بالمنافذ الثابتة والمتحركة.

استعداد الفيوم لموسم الأمطار

وشهد رئيس الوزراء ومحافظ الفيوم، اصطفاف معدات محافظة الفيوم على ضفاف بحيرة قارون، وذلك لمتابعة مدى جاهزيتها لاستقبال موسم الأمطار ومجابهة الأزمات والكوارث، مع ربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لسرعة التدخل في حالة حدوث أي كارثة طبيعية.

مشروعات حياة كريمة بالفيوم

كما تفقد رئيس الوزراء ومحافظ الفيوم بعض المشروعات التي تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الفيوم، في مرحلتها الأولى، فيما شدد رئيس الوزراء على أنّ المبادرة تعد أحد أهم البرامج التنموية التي تتبناها الدولة، وتحرص على تشغيل المشروعات التي يتم تنفيذها خلالها بأسرع وقت، بهدف تحسين حياة المواطنين، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة إليهم.