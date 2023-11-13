بعد إقالتها بسبب أحداث غزة.. معلومات عن وزيرة داخلية بريطانيا

تسببت مقالة رأي كتبتها سويلا برافرمان في إقالتها من منصب وزيرة الداخلية في بريطانيا، واتهمت فيه الشرطة بالتحيز للتظاهرات المؤيدة للفلسطينيين ووصفت عشرات الآلاف من الأشخاص الذين شاركوا في احتجاجات يوم السبت المنتظمة في لندن لدعم الفلسطينيين بأنهم «مسيرات الكراهية» و«الغوغاء»، على الرغم من أن المظاهرات كانت سلمية وفقا لما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز».

معلومات عن وزيرة داخلية بريطانيا

ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير كل المعلومات عن سويلا برافرمان التي تمت إقالتها من منصب وزيرة الداخلية وفقا لما ذكرته صحيفة«نيويورك تايمز».

- لها تاريخ من المواقف اليمينية

- تعتبر من أشد المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

- شغلت منصب وزير الداخلية لمدة 44 يوماً فقط في حكومة تروس

- نشأت برافرمان في ويمبلي، والتحقت بمدرسة هيثفيلد في بينر

- دراست القانون في كلية كوينز، كامبريدج.

- شغلت منصب رئيسة لجمعية المحافظين بجامعة كامبريدج

- حصلت على درجة الماجستير في الدراسات الأوروبية والعسكرية في جامعة بانثيون السوربون.

- تبلغ من العمر 43 عامًا

- شخصية مثيرة للانقسام في قلب حزب المحافظين الحاكم

- أصبحت وكيلة وزارة الخارجية لشئون الخروج من الاتحاد الأوروبي

- عرضت لانتقادات بسبب قلة خبرتها عندما حصلت على الوظيفة لأول مرة

إقالة وزيرة داخلية بريطانيا

وأقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الاثنين، سويلا برافرمان من منصب وزيرة الداخلية، عقب مقال اتهمت فيه الشرطة بالتحيز للتظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، بحسب «رويترز»، كما أن في الوقت الذي يجري فيه تعديلات على فريقه قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل.