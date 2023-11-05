السعودية: عدم إقالة الوزير الإسرائيلي بسبب تصريحات النووي قمة الاستهتار بالقيم الإنسانية

أدانت السعودية، التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إمكانية إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، والتي تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس»

عدم إقالة وزير النووي قمة الاستهتار

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن عدم إقالة الوزير من الحكومة فورا والاكتفاء بتجميد عضويته تعكس قمة الاستهتار بجميع المعايير والقيم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية لدى الحكومة الإسرائيلية.

إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة

وفي تصريحات أثارت استياء العالم العربي، قال عميحاي إلياهو وزير التراث الإسرائيلي، في مقابلة مع وسائل إعلام إسرائيلية، إن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة أحد الخيارات المطروحة أمام الحكومة.

وأكد اعتراضه على السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، قائلا: «نحن لن نسلم المساعدات الإنسانية للنازيين، مؤكدًا أنه لا يوجد شيء اسمه مدنيين غير متورطين في غزة».

وعُرف عن هذا الوزير الذي ينتمي إلى حزب اليمين المتطرف، أنه دعا لاحتلال القطاع الفلسطيني بالكامل.

يشار إلى أن بعد انتشار تلك الآراء المستفزة التي أدلى بها الوزير المتطرف، علقت حكومة قوات الاحتلال جلساتها حتى إشعار آخر.