«القاهرة الإخبارية»: دعوات لإقالة وزيرة داخلية بريطانيا لوصفها داعمي غزة بـ«الغوغاء»

تزايدت الدعوات لإقالة وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، وذلك على خلفية وصفها الاحتجاجات المنددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، بـ«الغوغاء».

وصفت رافضي العدوان الإسرائيلي على غزة بأنهم «غوغاء»

ووفقاً لنبأ أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية»، فإنَّ «برافرمان»، وصفت المشاركين في الاحتجاجات المنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنهم «جماعة من الغوغاء»، ليتجه المحتجون بالبلاد إلى مطالبة رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، بإقالتها.

فيما أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، إن ما قالته وزيرة الداخلية، لم تتم الموافقة عليه من مكتب رئيس الوزراء، لكن «سوناك» لا يزال لديه ثقة كاملة فيها.

وتتواصل الاحتجاجات والدعوات لوقف إطلاق النار في البلدان العربية والغربية، وكذلك المنظمات الحقوقية بعد أكثر من 35 يوماً من الحرب على غزة.