سيمون تحيي الذكرى السنوية الأولى لـ محمد سلطان

أحيت الفنانة سيمون، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» الذكرى السنوية الأولى للموسيقار الراحل محمد سلطان، والذي رحل عن عالمنا في 13 نوفمبر 2022.

ونشرت سيمون صورة للموسيقار الراحل وعلقت عليها قائلة: «ذكرى وفاة الفنان محمد سلطان، اتشرفت بالعمل معه في مسلسل حدث في الهرم.. وهو من أجازني كمطربة في النقابة».

نادية مصطفى تحيي الذكرى السنوية لمحمد سلطان

كما حرصت الفنانة نادية مصطفى هي الأخرى على إحياء الذكرى السنوية الأولى للموسيقار الراحل، حيث كتبت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلة: «13 نوفمبر الذكرى السنوية الأولى لرحيل الغالي، هو في قلبي ولا يغيب عن بالي أبدا، صاحب الأفضال عليَّ.. الفنان والإنسان.. المبدع العبقري، الملحن الكبير محمد سلطان، فضلاً وليس أمراً كل من يقرأ البوست يدعو ويقرأ له الفاتحة».