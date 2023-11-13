النائب معتز محمود يطلب الالتزام بوثيقة ملكية الدولة

أشاد النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالدور والمجهود الذي يقدمه وزير قطاع الأعمال الدكتور محمود عصمت، موضحا أن هناك تغيرات وتطور واضح في عدد من الشركات.

وأكد «معتز» خلال تصريحات له، اليوم الاثنين، أن لقاء وزير قطاع الأعمال بلجنة الصناعة اليوم مثمر، مشيرا إلى أن الوزير قام بشرح خطة واستراتيجية الوزارة بشكل واضح ومحدد.

وأوضح وكيل صناعة النواب، أن وزير قطاع الأعمال أكد خلال اجتماعه بلجنة الصناعة على عدم إغلاق أي شركة من شركات قطاع الأعمال، موضحا أن هذا الأمر سيعزز من نمو الاقتصاد المصري، مشيدا بالتغيرات والتطور الكبير الذي حققه وزير قطاع الأعمال للشركات، الأمر الذي أدى إلى تحسين الأداء وتطوره.

وأوضح أنه طالب خلال اجتماع لجنة الصناعة، بحضور وزير قطاع الأعمال، بضرورة الالتزام بوثيقة ملكية الدولة التي تعني عدم تغيير نشاط القطاعات الصناعية، بل يتم الالتزام بنفس إنتاج المصنع والعمل على تطويره مدة كافية، حتى لا يتم تشريد العمال أو الموظفين حرصا على الصناعات ومن أجل اقتصاد قوي.