«طاقة النواب» توافق على عدد من الاتفاقيات للتنقيب عن البترول

شهد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، المنعقد اليوم، الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة لوك أويل أوفرسيز ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية (ج.م.ع).

تأجيل نظر طلب إحاطة بشأن تأخر إنشاء توسعات محطة محولات قشيشة الجديدة

فيما قررت اللجنة البرلمانية خلال اجتماعها تأجيل نظر طلب الإحاطة المقدم من النائبة سهام بشاى، بشأن تأخر إنشاء توسعات محطة محولات قشيشة الجديدة جهد 66/11 ك.ف سعة 2x 40 م.ف.أ بمركز الواسطي محافظة بني سويف، مع تأمينها ببناء سور حولها طبقًا لمتطلبات شرطة الكهرباء.

وقال النائب طلعت السويدي، رئيس اللجنة، إن تأجيل المناقشة يأتي لحين اجتماع محافظ بني سويف مع الجهات المعنيه لتخليص جميع الموافقات للبدء في المشروع.