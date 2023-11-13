محافظ بورسعيد يتابع العمل في إنشاء مجمع الصناعات الثالث للشباب

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا للوقوف على آخر مستجدات سير العمل في إنشاء مجمع الصناعات الثالث بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، بالإضافة إلي أعمال التطوير الجارية بالممشى السياحي، وأعمال تطوير الطرق داخل المحافظة، وذلك في إطار خطة التطوير والتنمية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا في مختلف القطاعات.

جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والجهات المنفذة للمشروعات.

المجمع يوفر الآلاف من فرص العمل

واستمع محافظ بورسعيد لآخر مستجدات الموقف التنفيذي الحالي لإنشاء مجمع الصناعات الثالث بجنوب بورسعيد، والذي يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد افتتاح المجمع في نهاية العام الحالي، تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي يشهدها قطاع الصناعة ببورسعيد، موجها بتكثيف معدلات العمل، لسرعة افتتاح وتشغيل المجمع.

تطوير الممشي السياحي

كما استعرض محافظ بورسعيد نسب ومعدلات تنفيذ أعمال التطوير الجارية بالممشى السياحي، موجها بسرعة الانتهاء من مشروع تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحي، استكمالا للأعمال التي تمت بالمنطقة و التي تضمنت تطوير سور وبوابات الممشى السياحي، وإقامة أماكن جلوس للمواطنين، ومسطحات خضراء والأعمدة الديكورية والتحف الفنية، مشددا على تنفيذ الأعمال على أعلى كفاءة.