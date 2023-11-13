برلماني: مجمع الصناعات في بورسعيد يعكس اهتمام القيادة السياسية بالصناعة

قال نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إنّ دراسة الحكومة لإنشاء مجمع صناعة السيارات متعددة الأغراض بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يستهدف توطين وتنمية صناعة السيارات في مصر.

وأوضح الخبيري في تصريحات صحفية له اليوم، أنّ إنشاء مجمع صناعة السيارات يعكس ما تحظى به الصناعة من أولوية متقدمة لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتكون مصر مركزا إقليميا رائدا في صناعة السيارات.

وأكد عضو مجلس النواب، أنّ توطين صناعة السيارات أحد الدعائم القوية لاقتصاديات الدول وتسهم بشكل كبير في الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة، خاصة في ظل ما تمتلكه من مقومات تؤهلها لأن تصبح الموقع المفضل لاقتناص الفرص وتعظيم الفائدة للشركات العاملة بقطاع السيارات في المنطقة.

وأشار الخبيري، إلى أنّ إقامة صناعة مستدامة ترتكز على جدوى اقتصادية حقيقية ومزايا تنافسية عالمية، في ظل وجود دعم فني من الاتحاد الأفريقي لمصنعي السيارات لتعزيز تطوير سلاسل القيمة الإقليمية لتصنيع وتوريد المكونات.

وتابع عضو مجلس النواب، أنّ تصنيع السيارات في مصر سيجعلها السوق الأول في القارة الأفريقية لتصدير السيارات لجميع الدول الأفريقية، ما يوفر العملة الصعبة وفرص عمل للشباب.