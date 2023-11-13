محافظ بورسعيد يستعرض خطة صيانة وتطوير عدد من المدارس

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا، اليوم، لمناقشة خطة رفع كفاءة وتطوير المدارس بكل المراحل التعليمية بنطاق محافظة بورسعيد على أعلى مستوى، وذلك في إطار خطة النهوض بالعملية التعليمية وتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا بالمحافظة، بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس حمودة بدر مدير الأبنية التعليمية.

دهان المدارس

واستعرض محافظ بورسعيد المدارس التي تحتاج لأعمال صيانة شاملة والتي تشمل أعمال دهان المدارس وصيانة المرافق والشكل الجمالي بالمدارس، حيث استمع محافظ بورسعيد للدكتورة هالة عبد السلام حول متطلبات الصيانة الشاملة التي تحتاجها كل مدرسة بكل المراحل التعليمية، ومنها مدرسة القناة الإعدادية بنات، ومدرسة الشهيد أحمد سامي الثانوية للبنين، ومدرسة السيدة زينب الإعدادية بنات، ومدرسة طارق بن زياد، مدرسة أبي عبيدة بن الجراح الابتدائية، مدرسة النور للمكفوفين.

المناخ المناسب للطلاب

وأكد محافظ بورسعيد تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة بالمدارس على أعلى درجة من الكفاءة بما يوفر المناخ المناسب للطلاب ويساهم في الارتقاء بالعملية التعليمية، وشدد على توفير الدعم الكامل لتطوير المدارس وتحقيق أفضل مستوى تعليمي للطلاب أجل أبنائنا الطلاب ومزودة لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا بمحافظة بورسعيد.