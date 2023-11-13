التنسيقية تهنئ النائبين أحمد رمزي ورشا كليب بعد اختيارهما باللجان البرلمانية

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب أحمد رمزي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمناسبة اختياره عضوا باللجنة العامة للمجلس خلال دور الانعقاد الرابع.

كما وجهت التنسيقية التهنئة للنائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، بمناسبة اختيارها عضوا بلجنة القيم في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني.

التنسيقية تلتقي حزب الاتحاد ونقابة أطباء الأسنان والقومي لذوي الإعاقة

ومن ناحية أخرى، التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مدار أيام متتالية، بحزب الاتحاد، ونقابة أطباء الأسنان والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن اللقاءات التي تستهدفها التنسيقية للاستماع لتطلعات الهيئات والنقابات والأحزاب حول برنامج عمل الرئيس القادم 2024-2030، وترجمة وصياغة هذه التطلعات في برنامج انتخابي يستهدف طرحه بين يدي مرشحي الانتخابات الرئاسية.

وركزت اللقاءات على عدد من النقاشات أهمها؛ دعوة هذه الجهات للمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي القادم، بجانب ما تم من اشتباك مع التحديات التي تواجه أصحاب المصالح التابعين لهذه الجهات في مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وصياغة عدد من التوصيات يمكن من خلالها مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها.