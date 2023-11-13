5 ملفات ناقشها مستقبل وطن خلال استضافته لوفد التنسيقية.. منها القضايا التنموية

عدد من الملفات المهمة ناقشها حزب مستقبل وطن، خلال استضافته وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك لتعزيز التعاون الثنائي وطرح القضايا والرؤى المستقبلية المشتركة بين الطرفين.

وشهد لقاء حزب مستقبل وطن مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددا من المناقشات المهمة، والتي جاءت على النحو التالي:

- تأييد دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

- استعراض ما تحقق من إنجازات حقيقية على أرض الواقع لبناء الجمهورية الجديدة.

- التأكيد على موقف القيادة السياسية في الحفاظ على الأمن القومي المصري.

- مناقشة أهمية دور حزب مستقبل وطن، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في إثراء الحياة الحزبية والسياسية والعامة خلال الفترة المقبلة، بمشاركة كافة الأحزاب السياسية الوطنية على مختلف توجهاتها بما يحقق تطلعات الشعب المصري في المشاركة السياسية الفاعلة.

- استعراض عدد من المقترحات على جميع الأصعدة سواءً المتعلقة بالمرأة أو الشباب، وكذلك القضايا الاقتصادية والتنموية خلال السنوات المقبلة.

وحضر اللقاء كلا من النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب يحيى عيسوي، الأمين العام المساعد بالحزب، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والنائب فخري طايل، أمين العلاقات الحكومية المركزي بالحزب، والمهندس أحمد صبري، أمين المجالس المحلية المركزي بالحزب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مستقبل وطن، والنائب سيد سمير، أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية بالحزب، والنائب أحمد البنا، أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية بالحزب، والمهندس أحمد حسام عوض، أمين الشباب المركزي بالحزب، والدكتورة نجلاء فريد، أمينة العلاقات العامة بالحزب.

وضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كل من، النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من أعضاء التنسيقية هم نيفين إسكندر، محمد سيف الله، محمد صلاح خليفة، مارك مجدي.