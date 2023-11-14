ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة عسل أسود على الريق يوميا؟.. فوائد مذهلة

فوائد عديدة يحتوي عليها العسل الأسود، إذ دائما ما ينصح الأطباء بتناوله خاصة لمرضى الأنيميا كونه يساعد على تعزيز المناعة، والوقاية من اضطرابات الذاكرة ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير فوائد تناوله على الريق.

فوائد العسل الأسود

قال مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن تناول العسل الأسود يعزز المناعة والشباب، حيث يحتوي على العديد من العناصر الغذائية مثل السكريات المتنوعة والفوسفور والحديد، وأيضا الثيامين والريبوفلافين.

كما يحتوي العسل الأسود على النياسين، المغنيسيوم، النحاس وكذلك البوتاسيوم، ويعتبر العسل الأسود مصدر طبيعي للطاقة، ويعمل على تعزيز الجهاز المناعي، ويوفر الزنك والسيلنيوم ومركبات البوليفينول.

يساهم البوتاسيوم الذي يحتوي عليه العسل الأسود في توزيع وتنظيم السوائل في الجسم واستقرار الماء داخل الدم والأنسجة، كما ينظم البوتاسيوم اتزان التفاعلات الحمضية والقلوية داخل الدم ويحد من الحموضة الناشئة عن استهلاك اللحوم، ويساعد أيضا في بناء البروتينات والنشويات، وهو هام جدًا للنمو.

تحفيز النشاط العصبي

ويلعب البوتاسيوم دوراً هاماً في تحفيز النشاط العصبي، حيث إن المستويات العالية من البوتاسيوم تسمح لمزيد من الأكسجين بالوصول إلى الدماغ، وبالتالي تحفيز النشاط العصبي وزيادة القدرة المعرفية.

الحماية من الشيخوخة

من فوائد العسل الأسود أنه يحتوي على المغنيسيوم الذي يسبب نقصه في الجسم للإصابة بالشيخوخة الخلوية، عن طريق الحد من استقرار الحمض النووي و قلة تخليق البروتينات ونقص كفاءة الميتوكوندريا التي تعتبر مصدر توليد الطاقة للخلية.

وضمن فوائد تناول العسل الأسود، أنه يحتوي على نسبة عالية من الحديد الذي يعد ضروري لتكوين الهيموجلوبين وكريات الدم الحمراء، ما يساهم في الوقاية من أنيميا نقص الحديد، حيث إن معدلات الإصابة بأنيميا نقص الحديد.