تعرف على مميزات وخطوات تطوير عصارات العسل الأسود بقنا.. تصدير المنتج

أخذ برنامج التنمية المحلية بمحافظتي قنا وسوهاج، على عاتقه الاهتمام بالصناعات الغذائية القديمة، ومنها صناعة العسل الأسود التي لم تتغير طريقة إنتاجه منذ أكثر 100 سنة خاصة في مراكز محافظة قنا ومنها نجع حمادي، وبتمويل جزئي من الحكومة بدأ أصحاب نحو 22 عصارة لإنتاج العسل الأسود وذلك ضمن التكتلات الاقتصادية التي يهتم بها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

العسل الأسود

تستعرض «الوطن»، خطة التطوير لعصارات العسل الأسود والتي بدأت بالفعل داخل محافظة قنا من خلال الآتي:

- تسليم خطابات التطوير الخاصة بعدد 22 عصارة عسل أسود لأصحاب تلك العصارات.

- خطة التطوير التي بدأت تمهيدا لبدء أعمال التطوير خلال الأيام المقبلة بدعم من برنامج التنمية المحلية.

- ما تم ضمن استراتيجية الدولة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

شروط تطوير عصارات العسل الأسود بنجع حمادي

- أن تكون العصارة تعمل منذ عام 2018 أو قبل ذلك.

- أن يلتزم صاحب العصارة بجميع اشتراطات استشارى الأيزو للعصارة في موعد أقصاه شهر مايو 2024.

- يلتزم صاحب العصارة بسداد نصف تكلفة التطوير بعد تحديد قيمة التكلفة الإجمالية للتطوير في نوفمبر 2023.

- العصارات المزمع تطويرها سوف تكون نماذج يحتذى بها أصحاب العصارات الأخرى.

- خطاب التطوير الذي تسلمه أصحاب العصارات، سوف يلتزم برنامج التنمية المحلية بدفع 50% من تكلفة التطوير.

- أن يقوم صاحب العصارة بدفع باقي التكلفة للحصول على شهادات الجودة الخاصة بصحة وسلامة المُنتج.

- أصحاب العصارات العسل الأسود يمكنهم تصدير العسل إلى الأسواق الخارجية.

وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، في بيان، إنه جرى التوافق على نموذج مطور لعصارة العسل لتطبيقه على جميع العصارات المستهدفة، ويتميز بالحفاظ على خواص العسل الأسود الحالي ومطابق لمعايير صحة وسلامة الغذاء.

وأشار إلى أن برنامج التنمية المحلية أحدث طفرة كبير على مستوى محافظة قنا ، من خلال المشروعات التنموية التى تم تنفيذها بتمويل من البرنامج في التكتلات الاقتصادية.