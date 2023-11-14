مسلم: زيارة وفد الشركة المتحدة للمصابين من غزة أظهرت حجم المأساة في مشاهد حية

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن هناك تعاطفا كبيرا من الرأي العام العالمي مع الفلسطينيين، لكن هناك أيضا دعم أعمى من أمريكا والحكومات الغربية لإسرائيل.

وأوضح الدكتور محمود مسلم، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية» اليوم، أن الدعم الإسرائيلي للوقود الذي أرسله لا يفي باحتياجات أهل غزة من الوقود، لأن كل الأمور هناك تحتاج إلى وقود، لافتًا إلى أن المعيشة في غزة وفقًا لما تنشره القنوات وعلى رأسها القاهرة الإخبارية أصبحت صعبة، وكأن هناك قرار دولي بإبادة الفلسطنيين، فالأهالي إما مطاردة أو يتم تهجيرها قسريًا والآخرين مهددين.

وأضاف أن وفد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، زار المصابين الفلسطينيين بمستشفى العريش العام؛ فمنهم من فقد أهله، والأطفال الذين فقدوا أبائهم وأمهاتهم، مشاهد حية من الواقع تؤكد التعنت الإسرائيلي.