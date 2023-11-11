محمود مسلم: مصر الأكثر دراية بالقضية الفلسطينية وعلى تواصل مع كل الأطراف

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنّ الدور المصري يظهر في كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، في القمة العربية الإسلامية الواضحة الصريحة المباشرة، التي تتحدث عن وقف إطلاق النار بدون أي شروط.

مصر تعبر بقوة عن القضية الفلسطينية

وأضاف «مسلم»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ مصر تعبر بقوة عن القضية الفلسطينية، فهي الأكثر دراية بملابسات القضية وظروفها، وعلى تواصل مع الأطراف كلها، وتدين بشكل واضح التعنت الإسرائيلي واستهداف المدنيين والأطفال والسيدات والمستشفيات.

وأشار إلى أنّ مصر والقمة العربية الإسلامية، تستغربان من تخلي العالم عن إنسانيته ودعمه للاحتلال الإسرائيلي بشكل فج، والسيدات والأطفال يُستشهدوا أمام أعيننا وهذا أمر غريب.

وأوضح أنّ الولايات المتحدة التي سعت في فترة من الفترات لتحسين صورتها في الشرق الأوسط، تهدم كل ذلك بمساندتها للاحتلال الإسرائيلي، وبازدواجيتها وتخليها عن القانون الدولي، وإصرارها على دعم الجيش الإسرائيلي بشكل عسكري وسياسي ودبلوماسي.

هل مطلوب كل هذه الدماء ليعكس نتنياهو قوته في إسرائيل؟

ولفت إلى أنّ الحكومات الغربية تؤيد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، متسائلًا: «لا أعرف كم يشبع نتنياهو من الدم حتى يتخلى عن نرجسيته وجنونه في الحرب وما يفعله؟، هل العالم يدرك كم هو مطلوب من الدم حتى يستطيع نتنياهو التمسك بكرسيه أو مقعده لرئاسة الوزراء الإسرائيلي؟ هل مطلوب كل هذه الدماء ليعكس نتنياهو قوته أو أخطاءه في إسرائيل؟ هل الشهداء كلهم يروحون من أجل رجل كل ما يسعى إليه منصبه ومقعده، وهذه أمور غريبة تظهر للعالم بجنون».