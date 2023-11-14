استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 17 في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف نازحين

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 17 جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف النازحين المتواجدين بالقرب من مدرسة الفاخورة في جباليا شمال قطاع غزة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية، في تصريحات خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية» أن المنظومة الصحية في قطاع غزة تواجه هجمات شرسة وإصابة عدد من الطواقم الطبية والجرحى في مجمع الشفاء الطبي برصاص قناصة الاحتلال.

وتابع: «نطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المستشفيات من العدوان الإسرائيلي الممنهج عليها»، مؤكدا على أن مطالب الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المستشفيات غير منطقية، ولدينا عشرات الحالات الخطرة التي تستوجب الرعاية السريرية.