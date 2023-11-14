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«بلينكن»: خلافات داخل الإدارة الأمريكية حول إدارة «بايدن» للحرب على غزة

كتب:

نرمين عفيفي
02:11 ص | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
وزير الخارجية الأمريكي

وزير الخارجية الأمريكي

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وجود خلافات لدى الإدارة الأمريكية حول طريقة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لملف الحرب في غزة، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وكان وزير خارجية أمريكا، قد صرح في وقت سابق أن الإدارة الأمريكية مقتنعة بإدارة الفلسطينيين لغزة وتوحيدها مع الضفة الغربية، مؤكدا: «ندعم إعادة إعمار غزة وفق آلية مستدامة».

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أنه يجب بذل الجهود للحد من معاناة الفلسطينيين في غزة، مشيرا إلى أن العمليات في غزة أسفرت عن سقوط عدد كبير من المدنيين.

وصرحت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد لاعب المنتخب الفلسطيني للكرة الطائرة إبراهيم قصيعة في قصف للاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا شمال غزة، هذا بجانب سقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمنطقة الفاخورة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

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