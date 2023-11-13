«قصواء الخلالي» تستعرض إقالة وزيرة الداخلية البريطانية بعد مقال عن غزة

عرضت الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة cbc، خبر إقالة وزيرة الداخلية البريطانية بعد حديثها عن غزة.

إقالة وزيرة الداخلية البريطانية بعد مقال عن غزة

وقالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن وزيرة الداخلية سويلا برافرمان مثيرة للجدل، وتم اتهامها بتأجيج التوترات خلال الأسابيع الماضية وكان لديها مواقف معارضة مع المسيرات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني.

إقالة وزيرة الداخلية جاء في تعديل وزاري كبير قبل الانتخابات

وأضافت أن إقالة وزيرة الداخلية جاءت في تعديل وزاري كبير قبل الانتخابات البريطانية 2024، سعى ريشى سوناك، رئيس وزراء بريطانيا لإعادة الدعم لحزب المحافظين في وجه الانتقادات الشرسة خلال الأيام الأخيرة بسبب تصريحات وزيرة الداخلية التي اتهمت فيها شرطة العاصمة بالتحيز لمسيرات تأييد فلسطين والتي اعتبرتها «مسيرات كراهية»، وهو ما أسفر عن فوضى من قبل اليمين المتطرف يوم الهدنة السبت الماضي.