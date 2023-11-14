تفاصيل طرح شقق للإيجار في 4 محافظات ضمن «سكن لكل المصريين».. اعرف الموعد

أعلن مصدر بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الوحدات السكنية التي ستطرحها الحكومة بنظام الإيجار ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، ستكون في أرقى المناطق بـ4 محافظات، وهي: «بني سويف - والمنوفية - والشرقية - والجيزة».

موعد طرح وحدات «سكن كل المصريين» بالإيجار

وأشار المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن موعد طرح الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية من المتوقع أن يكون في شهر ديسمبر المقبل، بعد إعلان الطرح التكميلي، خلال أسبوعين، موضحا أن المواطن سيدفع مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع 3 شهور من القيمة الإيجارية للوحدة، و يستردعند انتهاء مدة الإيجار.

وأكد المصدرأن عدد الشقق المطروحة بنظام الإيجار ضمن سكن كل المصريين 1000 شقة، وبمدة إيجار 7 سنوات، بمساحتي 75 مترا مربعا، و90 مترا مربعا.

الدعم النقدي المقدم من صندوق الإسكان

وأكدت الحكومة أن صندوق الإسكان الاجتماعي يقدم دعما نقديا للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية بالإيجار ضمن المبادرة الرئاسية، كالتالي:

- يسدد المواطن نسبة 25% من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري، والصندوق يسدد المبلغ المتبقي.

- يسدد المواطن مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع ثلاثة شهور من القيمة الإيجارية للوحدة، ويسترد عند انتهاء مدة الإيجار.

- يركب الصندوق عدادات المرافق مسبقة الدفع من خلال مديريات الإسكان وأجهزة المدن وسداد تكلفتها، ويحتفظ بملكيتها.