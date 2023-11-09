بدء تسليم الوحدات السكنية بالمشروع القومي للإسكان في سوهاج

بدأت اليوم الوحدة المحلية لحى الكوثر بمحافظة سوهاج تسليم الحاجزين الوحدات السكنية بالمشروع القومى للإسكان بحي الكوثر تحت مسمى السبع عمارات خلف منطقة الإسعاف بالمرحلة الخامسة بالمشروع بناءً على توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بالمتابعة في كل القطاعات والانتهاء من كافة المشروعات المتعثرة.

تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها بسوهاج

قالت فريده سيد سلام رئيس حي الكوثر بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، تم البدء بتسليم المواطنين وحداتهم السكنية بمشروع السبع عمارات خلف الإسعاف بالمرحلة الخامسة بالمشروع القومى للإسكان لللشباب حيث يتم التعاقد معهم وتحصيل مستحقات الدولة بذات المشروع وفقا لتعاقد كل شاب، وسيستمر تسليم كل تعاقد وحدته عقب الانتهاء من إجراءات التعاقد الخاصة به.

إنهاء إجراءات التعاقد بمشروع السبع عمارات

وكانت قد أعلنت الوحدة المحلية لحي الكوثر بمحافظة سوهاج بدء إجراءات التعاقد والتسليم لمشروع السبع عمارات، وإنهاء الإجراءات استعدادًا لتسليمها منذ عدة أيام عقب الانتهاء من المشروع وإزالة المعوقات به.

تسليم وحدات المرحلة السادسة بإسكان سوهاج

حيث تم الانتهاء من وحدات المرحلة السادسة من مشروع الإسكان الاجتماعي بحي الكوثر، و تسليمها لمستحقيها عقب إزالة كافة المعوقات منذ عام 2015 بإجمالي 63 عمارة سكنية.