رئيس جهاز الشروق يستمع لشكاوى المواطنين في منطقة الإسكان العائلي

أجرى المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، جولة تفقدية لمتابعة الحالة العامة بمنطقة الإسكان العائلي، طبقا لجدول المرور الدوري لرئيس الجهاز بأحياء ومناطق المدينة.

وتابع رئيس الجهاز أعمال الزراعة والتجميل الجارية في المنطقة لاستكمال الجزر والميادين والحدائق المتبقية، التي لم يتم زراعتها من قبل.

والتقى رئيس الجهاز على هامش الجولة عددا من السكان واستمع لشكاوهم وأطلعهم على خطة العمل في المرحله الحالية بالمنطقة، ووجّه بالاستجابة الفورية لإزالة مخالفة تعدٍ على رصيف المشاه.