رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس جهاز الشروق يستمع لشكاوى المواطنين في منطقة الإسكان العائلي

كتب:

أيمن حمزة
12:55 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
جهاز مدينة الشروق

جهاز مدينة الشروق

أجرى المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، جولة تفقدية لمتابعة الحالة العامة بمنطقة الإسكان العائلي، طبقا لجدول المرور الدوري لرئيس الجهاز بأحياء ومناطق المدينة.

وتابع رئيس الجهاز أعمال الزراعة والتجميل الجارية في المنطقة لاستكمال الجزر والميادين والحدائق المتبقية، التي لم يتم زراعتها من قبل.

والتقى رئيس الجهاز على هامش الجولة عددا من السكان واستمع لشكاوهم وأطلعهم على خطة العمل في المرحله الحالية بالمنطقة، ووجّه بالاستجابة الفورية لإزالة مخالفة تعدٍ على رصيف المشاه.

اقرأ المزيد:

متى يصلي المسافر الصبح إذا كان يغادر قبل الفجر ويصل بعد الشروق؟.. «الإفتاء» تجيب

تحرير 8 مخالفات في حملة على المقاهي والمحلات بمدينة الشروق

رئيس جهاز الشروق يلتقي سكان كمبوند دار مصر ويستمع لشكواهم ومقترحاتهم

رئيس جهاز الشروق يتفقد منطقة الرابية المضافة للمدينة ويلتقي قاطنيها
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.