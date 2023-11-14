خطوات التسجيل في مبادرة «صحة الأم والجنين».. المزايا والخدمات المقدمة

قدمت وزارة الصحة والسكان خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات الصحية سواء للتوعية بالأمراض أو العلاج المجاني، ومنها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعناية بصحة الأم والجنين ضمن حملة 100 يوم صحة، والتي تهدف للاطمئنان على صحة الأم والجنين من خلال الكشف بالمجان.

خطوات التسجيل في مبادرة العناية بصحة الأم والجنين

وتستعرض «الوطن» خطوات التسجيل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، في إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء على مدار الساعة.

- التوجه إلى أقرب وحدة صحية.

- تسجيل بيانات السيدة على برنامج المبادرة.

- تسجيل البيانات الشخصية على الكارت.

- تسجيل نتائج التحاليل على الكارت.

- إجراء تحليل السكر والفيروسات والتي تشمل: «نقص المناعة البشري، الزهري، الالتهاب الكبدي B».

- قياس الطول والوزن وضغط الدم.

- إدخال النتائج على برنامج التسجيل.

- إذا كانت النتيجة متفاعل أو يوجد ارتفاع في نسبة السكر بالدم يجب إثباته على الكارت وتسليمه للسيدة.

- إذا كانت النتيجة سلبية يمكن تسليم الكارت للسيدة واستكمال خدمات رعاية الحمل.

خدمات تقدمها مبادرة العناية بصحة الأم والجنين

تقدم مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الآم والجنين الخدمات الآتية:

- التوعية الصحية للسيدات الحوامل.

- قياس الطول والوزن.

- قياس ضغط الدم.

- قياس ضغط الدم.

- تحليل السكر.

- تحليل الإصابة ببكتريا الزهري.

- تحليل فيروس الالتهاب الكبدي «B «HBV.

- تحليل فيروس نقص المناعة البشري «HIV».

حملة 100 يوم صحة

يمكن للمرأة الحامل الاطمئنان على صحتها وصحة جنينها يوميا ضمن حملة 100 يوم صحة على مستوى محافظات الجمهورية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وللاستفسار يرجي الاتصال على الخط الساخن 15335.