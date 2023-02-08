أطعمة مهمة تحتاج إليها المرأة الحامل.. تعرفي على فوائدها

أكدت وزارة التضامن في حملتها التوعوية ضمن برنامج التنمية المجتعية «وعي»، أن هناك عددا من الأطعمة المهمة التي تحتاج إليها الحامل، وذلك ضمن رسائل الأمومة الآمنة «صحتك ثروتك.. انتي وأسرتك»، مؤكدة على أهمية متابعة تطور الحمل ونمو الجنين.

المرأة الحامل تحتاج إلى التغذية الجيدة

وأشارت إلى أن المرأة الحامل تحتاج إلى التغذية الجيدة، وتنويع الغذاء بين الكربوهيدرات والنشويات التي تُعد المصدر الرئيسى للطاقة وتمد الجسم بالألياف الغذائية وفيتامين «ب» المركب، وكذلك الأملاح المعدنية، والذي يوجد في الحبوب مثل القمح والشعير والذرة والعسل والفواكه.

البروتينات مسؤولة عن تكوين أنسجة وأعضاء الجنين

وأوضحت «التضامن» في تقرير صادر عنها، أن البروتينات مسؤولة عن تكوين أنسجة وأعضاء الجنين، تحتوي على الألياف الغذائية المنشطة للجهاز الهضمي، وتمد الجسم بالحديد، والزنك والفسفور والماغنسيوم، فيتامين ب المركب، وتوجد في البروتين الحيواني المتمثل في «الطيور، اللحوم ،البيض»، وبروتين نباتي متمثل في (البقول) مثل الحمص، العدس، الفول، الفاصوليا، البسلة واللوبيا.

ولفتت إلى أن مجموعة الخضروات والفواكه، غنية بحمض الفوليك والفيتامينات (أ - ج - هـ - ب)، والأملاح المعدنية «الكالسيوم، البوتاسيوم، الحديد والماغنسيوم» والألياف الغذائية ومضادات الأكسدة، وتكون متواجدة في جميع الخضراوات والفواكه الطازجة.

الحامل تحتاج إلى 3 لترات يوميا من الماء والسوائل

وعن مجموعة الألبان ومنتجاتها أكدت أنها تمد الجسم بالكالسيوم اللازم لبناء العظام والأسنان والمحافظة عليها، كما تمد الجسم بالبروتين والفسفور والزنك ومجموعة فيتامين ب، والتي تكون متواجدة في اللبن والجبن والزبادى والرايب، مشددة على ضرورة تناول الحامل يوميا من لترين إلى 3 لترات من الماء والسوائل.