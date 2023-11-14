طلاب مدرسة في قنا ينظمون ممرا شرفيا لمعلم بعد بلوغه سن المعاش

نظم الطلاب والمعلمين بمدرسة دشنا التجارية، التابعة لإدارة دشنا التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، ممرًا شرفيًا للأخصائي الاجتماعي، محمد عبدالفتاح، لبلوغه سن المعاش.

واصطف الطلاب والمعلمون الممر الشرفي، في مشهد مبهج تملوه مشاعر المحبة وقبلوا رأسه اعترافا منهم بفضله خلال سنوات عمره التي قضاها بين جدران المدرسة لحل مشاكلها ومشاكل الطلاب.

وقال العاملون في المدرسة، إنه طيلة عمله في المدرسة لم نشهد منه سوى الخير وتقديم الحلول من أجل المدرسة والعاملين فيها، وما حدث أقل تكريم له على جهوده التي قضاها بيننا.

ممر شرفي لأخصائي اجتماعي بقنا

وقال محمد عبدالفتاح، الاخصائي الذي أحيل لسن المعاش، إن مشاعره لا توصف بما فعله العاملون والطلاب بمدرسة التجارة بهذا الممر الشرفي الذي جعله يفتخر بعمله طوال السنوات الماضية في هذا الكيان العلمي.

وأشار أنه قضى في المدرسة نحو 30 عامًا، وعمل مع زملاء أفاضل وكانت المحبة تسود بينهم، معربًا عن شكره لكل العاملين والطلاب على هذا التكريم.