ممر شرفي طلابي لمديرة مدرسة في الإسكندرية بعد خروجها على المعاش.. رد الجميل

نظم أطفال مجمع طلائع العجمي الرسمية لغات ممر شرفيا خلال حفل تكريم ماجدة عطية سليمان مدير مجمع طلائع العجمي الرسمية لغات لبلوغها سن المعاش، وحمل الأطفال الورود وقدموا فقرات غنائية واستعراضية.

تستحق الممر الشرفي

قال بسيوني محمد مدير عام إدارة العجمي التعليمية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن حضوره لحفل توديع ماجدة عطية، جاء بدافع محبتها للجميع طوال مدة خدمتها، فكان لابد من الاحتفاء بها كنوع من التكريم.

وأوضح بسيوني محمد، أن جميع مديري مدارس الإدارة ووكلاء الإدارة أعدو الحفل على أعلى مستوى ليظل هذا خالداً في الذاكرة.

وتقول هبة سليمان وكيل إدارة العجمي، إن الجميع حضر اليوم، لتوديع قيادة كان لها دور بارز في تربية أجيال وتستحق الممر الشرفي.

مديرى المدارس

وأشار محسن محمد، مدير مجمع اللواء محمد نجيب الرسمية لغات إن مديري المدارس حرصوا على حضور حفل تكريم ماجدة عطية لبلوغها سن الكمال، فالجميع تعلم منها حسن الإدارة والتعامل مع الطلبة بأسلوب يجعلهم ينتمون إلى مدارسهم.

وكشفت أحلام البنهاوي مدير رياض الأطفال بمجمع طلائع العجمي، عن إعداد مفاجأة الممر الشرفي بناءاً على طلب الأطفال لاستقبال ماجدة عطية، والمرور من خلاله مع تقديم الورود لها إلى جانب العروض الفنية والغناء.