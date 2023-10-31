ممر شرفي تكريما لمعلمة بلغت سن التقاعد في بني سويف

نظمت طالبات مدرسة إهناسيا الإعدادية «بنات» في محافظة بني سويف، ممرًا شرفيًا لـ«فاطمة محمد أحمد»، معلمة بالمدرسة، لبلوغها السن القانونية للتقاعد، وسط حالة من التأثر الشديد ظهرت عليها أثناء تجاوزها الممر.

مفاجأة للمعلمة

وفوجئت المعلمة باستقبال الطالبات لها على باب المدرسة في ممر شرفي وتصفيق حار، ردًا للجميل للمعلمة التى كانت تدرس لهم حتى آخر أيام عمل لها قبل خروجها للمعاش، وغلبتها دموع التأثر بهذه اللافتة الطيبة، وكلمات الطلبات، حيث قال بعضهن: «ربنا يعيطها الصحة والعافية، ربنا يكرمها في حياتها، لم نر منها إلا الخلق ومساعدة الجميع».

احتفالية للمُعلمة

من جانبها نظمت إدارة المدرسة إحتفالية مُصغرة لمسؤولة المعمل، ومنحتها شهادة تقدير عرفانًا بما بذلته من مجهود خلال فترة خدمتها بالمدرسة، متمنيين لها دوام الصحة والتوفيق في المرحلة القادمة، بحياة مقبلة مليئة بالحيوية والسعادة والصحة والعافية.

حضور موسع في احتفالية التكريم

جاء ذلك بحضور: زينب عيسى، مديرة المدرسة، وناصر شلقامي، وكيل المدرسة، وصلاح شعبان، عضو نقابة المعلمين، وعددًا من المعلمين والمعلمات بالمدرسة وزملائها القدامى، حيث أثنى الجميع على دورها خلال السنوات الماضية سواء تعليميا أو اجتماعيا، وقدموا لها بعض الهدايا التذكارية لها تقديرا لما قدمته من نماذج تعليمية وخلقية يُقتدى بها.

امتنان معلمة باحتفال طالبات مدرستها في حفل خروجها على المعاش

وخلال الحفل المُصغر عبرت المعلمة عن سعادتها بهذه الحفاوة والتقدير خلال حفل بلوغها سن المعاش، مؤكدة علي انها برغم سعادتها الغامرة بلحظات التكريم، الا انها حزينة لفراق مدرستها التي عملت بها خلال رحلتها الوظيفية، مؤكدة أنها ممتنة لعمل لجميع المعلمين ومدير المدرسة شاكرة إياهم على تقديرهم لها.

وقالت زينب عيسى، مدير المدرسة، إن المعلمة المحتفى بها، تستحق كل احترام وتقدير، فقد أفنت حياتها في الحقل التعليمي، وهي مثال للعطاء، والإخلاص، والتفاني في العمل، مشيرة إلى أن توديعها خلال الحفل كان بمثابة كلمة شكر على عطائها وتفانيها في العمل طيلة فترة عملها.