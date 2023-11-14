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غارة للاحتلال الإسرائيلي تستهدف ألواح الطاقة الشمسية في مستشفى المعمداني بغزة

كتب:

هانى حسن
11:11 ص | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

استهدفت غارة إسرائيلية ألواح الطاقة الشمسية في مستشفى المعمداني بغزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

غارات مكثفة

وفي سياق متصل، شنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة على أحياء غرب وشمال غزة، وألقت قنابل الفسفور الأبيض المحرّم دوليا على تلك الأحياء، خاصة على مخيم الشاطئ غرب غزة.

كما انتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف ومواطنون فلسطينيون، جثامين 5 شهداء، وعدد من الجرحى، من تحت أنقاض منزل عائلة أبو حصيرة غرب غزة، الذي قصفته طائرات الاحتلال في وقت سابق، في حين تتواصل المحاولات لانتشال جثامين، وجرحى ما زالوا عالقين.

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بقلم هانى حسن