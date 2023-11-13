عمرو الفقي ينعى مصور القاهرة الإخبارية بعد استشهاده في غزة

نعى عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مصور قناة «القاهرة الإخبارية» الذي استشهد في قطاع غزة اليوم.

وقال «الفقي»، خلال مكالمة هاتفية خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي: «للأسف استشهد مصور من قناة القاهرة الإخبارية، وأصيب مساعد للمصور اليوم، ربنا يرحمهم جميعا، ونحتسبهم شهداء عند الله».

وأشار إلى أنّه سيتم التواصل مع عائلة المصور الشهيد لتقديم الدعم لهم، متابعًا: «إحنا فوضنا الأستاذ أحمد الطاهري، وفي الخاجات دي مش بنتأخر أبدا، بس معرفش عرف يوصلهم ولا لا، لأن الدنيا هناك مش واضحة لسه».