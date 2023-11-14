القاهرة الإخبارية: استشهاد إبراهيم قصيعة لاعب المنتخب الفلسطيني للكرة الطائرة

صرحت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد لاعب المنتخب الفلسطيني للكرة الطائرة إبراهيم قصيعة، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا شمال غزة.

وأكد الإعلام الفلسطيني سقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمنطقة الفاخورة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

فيما قال حسين عبدالغني الإعلامي والمحلل السياسي المصري، إنّه لا بد من النظر إلى قضية معبر رفح في إطار الصراع الكلي والتطورات التي طرأت على الصراع العربي الإسرائيلي منذ 50 عاما، موضحًا: «بعبارة أخرى، لا بد من فهم أنّ الجانب المصري لديه قرار بأن يكون المعبر مفتوحا، لكن إسرائيل تعوق المساعدات بكل الطرق».

الولايات المتحدة تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل

وأضاف الإعلامي والمحلل السياسي، هذه المسألة تتعلق بالمسؤولية الرئيسية في السماح لإسرائيل بهذه الجريمة الإنسانية، والولايات المتحدة تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل».

الولايات المتحدة لا تمارس ضغطا حقيقيا على إسرائيل

وتابع عبدالغني: «لو مارست الولايات المتحدة ضغطا حقيقيا على إسرائيل لجعل المساعدات تتدفق دون أن يتسبب ذلك في حدوث مواجهة مصرية إسرائيلية، كان من الممكن أن نرى دخول المساعدات في وضع مختلف».