«المالية» تبحث تشجيع استخدام العملات الوطنية لتسوية المدفوعات بين مصر والهند

بحث الدكتور محمد معيط، وزير المالية، سبل تشجيع استخدام العملات الوطنية لتسوية المدفوعات بين مصر والهند، وتعزيز استفادة الشركات الهندية من الحوافز والمزايا التي تتيحها مصر للقطاع الخاص لتوسيع مشاركته في النشاط الاقتصادي من خلال «وثيقة سياسة ملكية الدولة» وبرنامج «الطروحات الحكومية»، وتبسيط الإجراءات عبر «الرخصة الذهبية» التي تمنح المشروع موافقة واحدة لإقامته وتشغيله وإدارته.

تنويع مصادر التمويل

وأكد وزير المالية، خلال لقاء مع سفير الهند في القاهرة، أجيت جوبتيه، حرص مصر على تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق مالية جديدة، من خلال أدوات مبتكرة ومتنوعة وأكثر استدامة.

وتناول اللقاء مناقشة بحث إمكانية التوجه إلى أسواق المال الهندية بعد النجاح في إصدار سندات «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة 3.5 مليار يوان، وسندات «ساموراى» بقيمة 75 مليار ين ياباني.

وأوضح معيط، أنّ اللقاء بحث كذلك إمكانية تبادل الخبرات في مجالات تكنولوجيا الشمول المالي ودعم الهند لمشروع التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية.

يأتي ذلك في إطار حرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي بمختلف المجالات التنموية، وتعزيز تعاون دول «الجنوب العالمي» في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب بأوروبا وما تبعها من ارتفاع في أسعار الغذاء والوقود وتكاليف التمويل.