وزير المالية بحكومة الاحتلال: نواجه خسائر مالية غير مسبوقة في حرب غزة

قال بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إن الدولة العبرية تواجه خسائر مالية غير مسبوقة، نتيجة الحرب المستمرة في قطاع غزة لليوم الـ27 على التوالي، وفقاً لخبر عاجل بثته قناة «القاهرة الإخبارية» منذ قليل.

وفى وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 1000 شهيد وجريح ومفقود في مجزرتي مخيم «جباليا»، التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ومن جانبها، أعربت فرنسا عن قلقها العميق إزاء الخسائر الفادحة التي تكبدها المدنيون الفلسطينيون نتيجة للقصف الاسرائيلي، الذي استهدف مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، أن فرنسا تشعر بقلق بالغ إزاء الخسائر الفادحة التي لحقت بالسكان المدنيين نتيجة للقصف الاسرائيلي الذي استهدف مخيم جباليا، معربة عن تعاطفها وتضامنها مع الضحايا الفلسطينيين.