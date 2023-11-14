تدريب العاملين في «مياه أسيوط» على استخدام تطبيق «Drops»

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي البرنامج التدريبي «ميكنة أنشطة التوعية والمشاركة المجتمعية» من خلال تطبيق drops، والذي جرى إطلاقه بداية هذا العام بهدف ميكنة التخطيط والمتابعة والتقييم لأنشطة التوعية والمشاركة المجتمعية.

أهمية التخطيط والمتابعة

وصرح المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد أن التدريب على كيفية استخدام برنامج drops والمنوط به ميكنة التخطيط والمتابعة والتقييم لأنشطة التوعية والمشاركة المجتمعية بإدارة التوعية والمشاركة المجتمعية استمر لمدة يومين، لتعريف المتدربين بآليات التعامل مع البرنامج وكيفية تنفيذ جميع خطط التوعية والمشاركة المجتمعية باستخدام تطبيق drops، موضحا أن هذه الورشة التدريبية جاءت بحضور مسؤولين من القابضة للمياه والمتمثل في الاستاذ وليد صلاح والاستاذ ضياء فارس.

تطبيق إلكتروني

وأضاف رئيس الشركة أن برنامج drops هو برنامج إلكتروني يتم استخدامه في إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية لتسجيل الأنشطة به والتي يتم تنفيذها في ادارة التوعية والمشاركة المجتمعية، فمن خلال هذا البرنامج يتم تمكين إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية من استخراج تقارير للتوعية وتقييمات وإجراء حصر شهري للأنشطة التي تمت وتقييم الإدارة بشكل عام والعاملين بإدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بشكل خاص، وذلك من خلال رفع البيانات والصور والتقارير للأنشطة التي تم تنفيذها سنويا بإدارة التوعية والمشاركة المجتمعية.

وأضاف الشرقاوي أن الشركة وفرت أجهزة تابلت لجميع مسئولي التوعية والمشاركة المجتمعية لبدء العمل على تطبيق drops بهدف التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في ميكنة انشطة وإجراءات العمل بإدارة التوعية والتعرف على مؤشرات الاداء من خلال هذا التطبيق هذا بالإضافة الى قياس مدى تأثير انشطة وحملات التوعية من خلال تطبيق drops.