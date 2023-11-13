رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة مركز الخدمة العامة

أصدرت جامعة أسيوط قرار رقم 3392 لسنة 2023، بتعديل تشكيل مجلس إدارة مركز الخدمة العامة للاستشارات التجارية، والتنمية الإدارية بكلية التجارة بالجامعة، «وحدة ذات طابع خاص»، لمدة 3 سنوات، وذلك برئاسة الدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة، وتعيين الدكتورة أمل أحمد حسن شحاتة، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نائباً لرئيس المركز.

التشكيل الجديد

وضم تشكيل مجلس إدارة مركز الخدمة العامة للاستشارات للاستشارات التجارية، والتنمية الإدارية بكلية التجارة، بحسب بيان الجامعة، في عضويته، الدكتور برنس ميخائيل غطاس الأستاذ المتفرغ بقسم المحاسبة والمراجعة، مديراً للمركز، الدكتورة نادية أمين محمد علي الأستاذ المتفرغ بقسم إدارة الأعمال، الدكتور سليمان سعيد حسن علي الأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد والمالية العامة، الدكتورة ولاء سيد محمد حسن المدرس بقسم المحاسبة والمراجعة، وعمرو إبراهيم أبو العيون رئيس مجلس إدارة الشركة الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، وداليا الفونس فزمان مدير فرع هيئة تنمية الصعيد محافظة أسيوط.

تأهيل خريجي الجامعة

جدير بالذكر، أن مركز الخدمة العامة للاستشارات التجارية والتنمية الإدارية تأسس بناء على موافقة مجلس جامعة أسيوط، بجلسته رقم 439، بتاريخ 17/1/1996، وأُضيف للمركز وحدة تدريب وتأهيل خريجي الجامعة؛ لمقابلة احتياجات سوق العمل، ومتطلبات العمل الحر.