طلاب «هندسة أسيوط» يشاركون في معرض النقل الذكي بمشروعين

شارك وفد من طلاب كلية الهندسة بجامعة أسيوط، بمشروعين في فعاليات الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات Trans MEA 2023 لأفريقيا والشرق الأوسط، الذي نظمته وزارة النقل، بمشاركة مجموعة من الشركات العالمية للاستثمار، في مجال تصنيع وسائل النقل السككي بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار «توطين صناعة وسائل النقل في مصر»، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وضم وفد الجامعة المشارك كلاً من الدكتور حسن يونس أستاذ الطرق والمرور بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة، ومستشار محافظة أسيوط للطرق والمرور، والدكتور محمود عويس أستاذ النقل والمرور المساعد بكلية الهندسة، والمهندسة مروة عوض بكلية الهندسة، إلى جانب طلاب المشروعين المشاركين، أعضاء فريقي الطائرة المتطورة Flight-x، والسيارة الكهربائية الموفرة للطاقة Eco-shell.

وحضر الفعالية وفد من طلاب المشروعين وهم محمد أحمد عبد الحميد محمد، وصلاح طلعت عويس، وعمر ناصر عبد العليم، وحسن كمال أبو زيد، وزياد صلاح عبد الجواد، وعمر مصطفى إسماعيل، وعبد الرحمن احمد عبد الله.

مشاركة طلاب جامعة أسيوط في المعرض

جدير بالذكر، أن جامعة أسيوط تفردت بالمشاركة الطلابية على مستوى الجامعات الحكومية، وتفقد الزوار المشروعين وأثنوا على الإبداع في الأفكار والتميز في التنفيذ، ومن ضمنهم اللواء ماجد محمد نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، وممثلو مكتب وزير النقل، وعدد من مسئولي سكك حديد مصر، ومهندسو مشروعات هيئة مترو الأنفاق، كما حضر الوفد عدة فعاليات خلال مشاركتهم في المؤتمر.

سيارة كهربائية موفرة للطاقة

وفيما يخص المشروع الطلابي الأول فهو عبارة عن سيارة كهربائية موفرة للطاقة Eco-shell، وقام بها الطلاب خلال العام الدراسي 2020 /2021، وهي سيارة سباق كهربائية تسير 340 كيلومترا ببطارية صغيرة فائقة في توفير الطاقة الكهربائية، وتتكون من نفس أجزاء سيارات السباق كبيرة الحجم، ولكن بشكل مصغر، وهي صديقة للبيئة حيث لا تتسبب إلا في 23% من المنبعث من أي سيارة أخرى، ويمكن تصنيعها خلال السنوات القادمة لتكون بديلاً آمناً وصديقاً للبيئة.

أما المشرع الطلابي الثاني، فهو عبارة عن طائرة متطورة Flight-x، ونجح الفريق الطلابي في إنهائه خلال العام الدراسي 2021 /2022، وهي طائرة بدون طيار، يتم التحكم فيها عن بعد أو برمجتها مسبقاً لأداء مهمة كاملة آلياً، ويمكنها قيام بعدة مهام عملية في الجو، مثل أعمال الاستكشا، والإعانة، واستخدامها في عمليات النقل بين المدن، إذا تم استخدام بطاريات ذات سعة شحن أكبر للطاقة الكهربائية.