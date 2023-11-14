هل سمعت عن تمارين الامتنان؟.. اشتري راحة بالك بالشكر

أنعم الله علينا بنعم كثيرة، تستحق الشكر والامتنان، وأن تعبر عن امتنانك في الحياة، يعني أنك ذات قلب سليم، وفي هذه الحياة يوجد كثير من الأشياء تجعلنا ممتنين لها، يجب أن نترجم هذا في تمارين الامتنان، فهي بمثابة نور وأمل في الحياة، وهو ما نقدمه لكم من خلال «هُن»، لتخبرنا ما أكثر شيء في الحياة تريد تقديم الامتنان له.

أسرة تحرص على تمارين الامتنان

انتشر على «فيسبوك»، منشور لسيدة تواظب هي وأولادها على أداء تمارين الامتنان يوميًا، في شكل شكر لله سبحانه وتعالى، إذ دونت: «بعد ما كانوا بيفضلوا يفكروا في حاجة واحدة يشكروا ربنا عليها، بقينا نشاور على أبسط الأشياء ونقول الحمد لله على كل حاجة، الحمد لله إن المدرسة أدتني نجمة، الحمد لله على إيدي، الحمد لله إني نايم، الموضوع يبان من بره بسيط، لكن من جوه شايل معاني ومشاعر كتير، وهي الشعور بقيمة النعم».

ما هي تمارين الامتنان؟

قالت إيناس علي، أخصائية الصحة النفسية والإرشاد الأسري، لـ«هُن»، إن الامتنان عاطفة إنسانية ذات قيمة، فمن يعبر عن امتنانه وشكره وتقديره لله سبحانه وتعالى، أو لأي شيء يستحق الشكر في الحياة، هو إنسان صحته العقلية متوازنة: «لو شكر الإنسان وشعر بالامتنان لكل شيء حوله وأحس بالنعم المحيطة به تتغير حالته النفسية للأفضل».

وأضافت إيناس، أن الشكر والامتنان لله يكافئ به العبد على شكره النعمة، والشكر لشخص ما فعل مستحب يؤلف بين القلوب: «الامتنان أمر مهم جدًا في العلاقات الإنسانية والاجتماعية، وينعكس إيجابيًا على المجتمع فيصبح أفراده متعاونين متحابين، ومهما كانت صعوبة الحياة وتقلباتها رغم الحزن، فكلما شعرت بالامتنان أكثر كلما تدفقت الوفرة إلى حياتك».

تطبيق تمارين الامتنان

وأضافت أخصائية الصحة النفسية، أن تمارين الامتنان، تتم عن طريق أنشطة مختلفة:

تمرين الامتنان لله:

- التفكير بعمق في أنك يجب دومًا أن تقول الحمد لله رب العالمين.

- كلما فكرت بعمق كلما زاد إحساسك بالامتنان أكثر.

- الشكر لله في جميع الصلوات.

تمرين الامتنان الصباحي:

- عندما تفتح عينيك، ابدأ في الشعور بالامتنان لهذه النعمة.

- احضر ورقة بيضاء واكتب فيها نعمة الصحة من أجمل النعم التي وهبني الله لأنعم بهذه الحياة.

تمرين الامتنان للتخلص من المواقف السلبية:

عندما تواجهك مشكلة في حياتك اليومية وتضايقك وترغب بصدق في أن تحله، مثل الكذب أو الخوف أو القلق وغيرها:

- جهز قائمة مكونة من عشرة أمور تشعرك بأنك ممتن.

- تذكر دائما الأشياء الجيدة والمواقف الإيجابية لتشعر بالامتنان والشكر.

- لا تقول شيئا سلبيا وفي حال لاحظت أنك بدأت تفكر في المواقف السلبية، توقف عن هذا وقل بأنك ممتن لأي شيء أنت تختاره.

- عند الانتهاء من تجهيز قائمتك اكتب شكرًا لكل شيء.

تمرين الامتنان بالقول:

- تذكر دومًا أن تعبر عن الامتنان بقول لما أنت ممتن.

- ممتن أن لدي الكثير من الوقت لأمضيه مع عائلتي وأصدقائي.

- ممتن أنه لدي كثير من الوقت لأنجز كثير من الأمور.

- ممتن لكل شيء خلقه الله.

- حتى الأشياء السلبية عبر أنك ممتن بها، أنا ممتن لأن لدي القليل من المال.

فوائد تمرين الامتنان

عبرت إيناس علي، أن تمرين الامتنان لديه كثير من الفوائد تمثلت في التالي:

- الامتنان هو طريق السعادة والقناعة والرضا.

- تمرين الامتنان من أجل دوام الصحة والعافية.

- تمرين الامتنان يفتح باب جديد لك مع الله.

- الامتنان يشعرك بأن محاط بالنعم.

أوضح عبد الغني هندي، عضو مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالأزهر الشريف، في حديثه لـ«هُن»، أن الامتنان على النعم يجعل الله سبحانه وتعالى، يزيدها لصاحبها ويضاعف له الأجر والثواب، وله الجزاء العظيم منه تعالى في الآخرة.