نجل الشيخ الطبلاوي: والدي كان دائم الدعاء لأهل غزة.. وطرح تسجيلات نادرة له قريبا

تحل اليوم ذكرى ميلاد الشيخ محمد محمود الطبلاوي، شيخ القراء ونقيب محفظي وقراء القرآن الكريم السابق، والذي يعد علما من أعلام التلاوة القرانية في مصر والعالم العربي.

نجل الطبلاوي يكشف أسرارا عن حياته

وقال محمد الطبلاوي نجل الشيخ الطبلاوي، إنّ الأسرة تحرص على أن تجتمع في ذكرى ميلاد والدهم من أجل الدعاء له بالرحمة والمغفرة، وزيارته في المقابر للترحم عليه، مؤكدا أنّ الأسرة تلقى ترحيبا في كل مكان تذهب إليه بسبب شهرة والدهم الواسعة، لأنه حفر اسمه بحروف من نور بين كبار المقرئين في مصر والعالم العربي.

وأضاف نجل الشيخ الطبلاوي في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ والدهم كانت علاقته جيدةة للغاية مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وكان يراه تقي وصاحب شخصية صارمة، ويقدر العلم والعلماء:« والدي كان علاقتة كبيرة بالشيخ أحمد الطيب، وعمري ما انسى عندما طلبنا منه إطلاق اسم والدي على معهد مدينة تلا الأزهري، وقتها شيخ الأزهر حسم الأمر في 24 ساعة فقط».

وأوضح أن وصيته لأسرته وأحفاده جمعيا هى تقوى الله عزوجل في كل فعل وقول، كما أنه كان يُكثر من الدعاء لأهل غزة وقت الاعتداءات الماضية من جانب العدوان الإسرائيلي على الأبرياء من الأطفال والشيوخ في فلسطين: «والدي كان دائما ما يدعى الله عززوجل لنصرة أهل غزة، وكان الحزن يصيب قلبه عند الاعتداء عليهم».

وستكمل حديثه بأن هناك تسجيلات نادرة لم تظهر للجمهور حتى الآن، وهي خاصة بتعليم الأطفال للقرآن الكريم، وقد نعلنها خلال الفترة المقبلة».